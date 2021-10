Dans trois ans, l’autoroute reliera enfin Rouen à Yvetot

Il manquait un chaînon pour mettre un point final à l’autoroute 150. Un dernier maillon, entre Rouen et Yvetot permettant de relier d’une traite la capitale normande au Havre. Le tronçon manquant, long de 18 kilomètres entre Ecalles-Alix et Barentin devrait être enfin réalisé par la société Albea. Le début des travaux a été programmé pour le printemps 2013.

Pour mener à bien ce grand projet, Albea a prévu quinze mois d’études préparatoires et de procédures. Avant que les engins de chantier ne donnent corps à la dernière partie de l’autoroute, il faut achever la phase de préparation. Et surtout déterminer son tracé exact.

3 à 6 euros de péage

Il est prévu qu’il emprunte le territoire de onze communes : Roumare, Barentin, Villers-Ecalles, Bouville, Pavilly, Mesnil-Panneville, Coirc-Mare, Motteville, Flamanville, Ecalles-Alix et Ectot-Lès-Baons. Des concertations avec les acteurs concernés ont débuté depuis plus de six mois. Des fouilles préventives ont été engagées. Cette phase préparatoire devrait être close en mars prochain.

En plus de l’infrastructure routière proprement dite, le projet entraîne la construction d’un ouvrage d’art : le viaduc de l’Austreberthe. Situé sur la commune de Barentin, il mesurera 470 mètres de long. Le groupe Albea a également décidé de faire aménager neuf bassins d’assainissement le long du parcours afin d’éviter les pollutions.

Les travaux chiffrés à 240 millions d’euros, seront pré-financés par la Albea à hauteur de 191 millions d’euros. Ils devraient débuter dès avril 2013 pour s’achever en février 2015. La mise en service de l’autoroute se fera dans la foulée. Il en coûtera 3€ à 6€ de péage pour bénéficier de cette nouvelle section.