Alpine : 3 élus régionaux écrivent à Ghosn

Au printemps, Renault avait évoqué la possibilité de construire le nouveau concept-car Alpine A110-50 dans l'usine historique de la marque, à Dieppe. Mais depuis, rien n'a été confirmé par la firme au losange.

Les trois élus régionaux ont donc écrit le 27 août à Carlos Ghosn, afin de le rencontrer. Rappelant que "depuis 1998, ce sont plus de 10 millions d’euros d’aides d’équipement et de subventions d’investissement (...) qui ont été apportées par la Région à Renault", ils estiment que "la Région Haute-Normandie et l’Agglomération Dieppe-Maritime sont les collectivités à même de soutenir un projet de ce type".

Renault avait annoncé en mai son projet de relancer la célèbre "Porsche à la française" afin de célébrer les 50 ans de la Berlinette Alpine A110.

