La nouvelle Alpine fabriquée à Dieppe : "Une immense fierté"

La nouvelle est tombée ce lundi 5 novembre et n'a pas manqué de faire réagir les élus locaux, plutôt habitués ces derniers temps à commenter les plans sociaux ou les risques sur l'emploi régional. "Après des semaines de travail, cette annonce est une belle récompense. Avec le ministre du Redressement productif, nous avons œuvré quotidiennement avec Renault afin de conclure ce partenariat. Je me réjouis que nous soyons parvenus à un accord qui va permettre de garantir l'avenir du site", a ainsi réagi Alain Le Vern, président (PS) du Conseil régional de Haute-Normandie.

Didier Marie, président (PS) du Conseil général de Seine-Maritime, a quant à lui évoqué sa "fierté" face à la décision du groupe Renault, qui relancera la nouvelle Alpine en partenariat avec le britannique Caterham : "C’est une immense fierté et une excellente nouvelle pour l’emploi dans la région dieppoise et en Seine-Maritime. Le site de Dieppe, spécialisé dans la fabrication de modèles de niches et de voitures de sport possède toutes les compétences pour relever ce nouveau défi. Je me réjouis de voir que la qualité du savoir-faire industriel des ouvriers dieppois est aujourd’hui reconnue."