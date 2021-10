Restaurant : Au Sisley, on déjeune au milieu des sculptures

Déjeuner entouré d’œuvres d’art. Impossible pour le commun des mortels ? Pas à Rouen. Car dans le Musée des Beaux Arts, et plus exactement au coeur du jardin des sculptures, le traiteur Cirette a posé quelques tables créant ainsi le Sisley. Au mur : d’immenses toiles comme “Un repas de noces à Yport” peint par Albert Fourié, des statues, une fontaine. On ne peut rêver cadre plus enchanteur.

A côté des salades et des tartines qui forment le corps de la carte, le Sisley propose un plat du jour. Ce jour-là : poulet à la basquaise. J’opte pour cette solution. Le poulet est tendre et moelleux sans être sec et accompagné de tomates bien cuisinées. C’est légèrement compoté, plein de saveurs, rehaussant parfaitement la chair du poulet et la semoule servie en accompagnement.

Des brunch le dimanche

Comme dessert, je choisis un café gourmand. Le serveur arrive bienôt avec une assiette emplie de macarons, madeleine et d’une petite mousse au chocolat. C’est léger, parfait pour terminer ce repas.

On pourrait penser que déjeuner dans un endroit aussi prestigieux vaut son pesant d’or. Et bien non. Le menu, plat du jour et dessert est à 11,90 €. Petit plus : le dimanche, la maison propose des brunch.

Pratique. Le Sisley, Musée des Beaux Arts de Rouen, esplanade Marcel Duchamps, Rouen. Tél. 02 35 15 22 44. Ouvert du mercredi au lundi de 10h à h18h.