Florence Robine, recteur de l'Académie de Rouen : "Priorité aux jeunes profs!"

Comment se présente cette rentrée 2012 dans l’Académie ?

“Elle a été marquée par le plan d’urgence et préparée dans la difficulté puisqu’il a fallu se remettre rapidement au travail au mois de juin. Mais elle se fait globalement plus sereinement que ce que l’on craignait. On nous a accordé 20 postes supplémentaires pour le premier degré, dont 10 pour la Seine-Maritime. Cela nous a permis de rouvrir une classe dans trois écoles, dont la maternelle Gustave Flaubert à Canteleu. Deux classes ont été ouvertes en zone urbaine et trois en zone rurale. Malgré cela, nous avons quand même dû fermer deux classes en ville : dans les écoles maternelles Rameau et Dolto à Rouen. Les flux de population rendent difficile l’exercice de la carte scolaire, sans compter que l’Eure est marquée par une hausse des effectifs, quand la Seine-Maritime voit les siens baisser de façon constante.”

Quels sont les grands sujets de cette rentrée ?

“L’académie va prendre part au grand débat national autour de la refondation de l’école. Nous allons organiser deux grandes concertations. La première, qui aura lieu à Evreux le 12 septembre, portera sur la place de l’école au sein d’un territoire, son lien avec les collectivités, ses relations avec l’académie, son autonomie. La seconde se déroulera à Mont-Saint-Aignan, le 17 septembre et portera sur la formation des maîtres.”

Concrètement, que va-t-il être fait pour les nouveaux enseignants ?

“Nous portons une grande attention à la formation des professeurs stagiaires et c’est pourquoi nous leur avons aménagé des heures de décharge pour leur laisser le temps de se former. Ils doivent être accompagnés le plus possible pour que leur entrée dans le métier se passe au mieux. Ils auront droit à de la formation individualiséen - j’y suis très attachée - ainsi qu’à de la formation à distance. Nous réfléchissons et travaillons à la mise en place de plateformes collaboratives. Nous devons prendre le virage des nouvelles technologies.”

N’est-il pas également prévu de créer des postes d’assistants de prévention et de sécurité ?

“Oui, seize postes vont être mis en place dans l’Académie de Rouen. Trois seront affectés dans l’Eure et 13 en Seine-Maritime. Les personnes devraient être recrutées courant octobre, puis elles suivront une formation de huit semaines. Leur plan de formation se met en place. Ils s’occuperont des problèmes liés à la violence, à l’absentéisme et au décrochage scolaire. Nous n’avons pas encore déterminé où ils seront affectés : un groupe de travail va être réuni courant septembre pour statuer sur cette question.”

Une vie, six dates

1959 : naissance à Paris

1979 : entre à l’Ecole normale supérieure de Cachan

1982 : agrégée de sciences physiques

2004 : inspectrice générale de l’Education nationale

Décembre 2009 : recteur de l’Académie de Guyane

Février 2012 : nommée recteur de l’Académie de Rouen