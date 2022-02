Les personnes les plus chanceuses ont touché une avance, mais d'autre n'ont rien reçu rétribuant le travail effectué durant le mois de septembre, selon le syndicat.

Dans un communiqué de presse, envoyé lundi 10 octobre, l'UNSA Education "dénonce ses dysfonctionnements et demande à Mme le Recteur de faire en sorte que ces collègues touchent le plus rapidement possible le salaire qui leur est dû."