Le voleur de cuivre n'avait que 17 ans

Après avoir forcé plusieurs serrures, le jeune homme agé de 17 ans et originaire de Cléon avait dérobé des tuyaux, des morceaux de robinetterie, 20 litres de fuel domestique et... deux bouteilles de cidre.

Interpellé par la brigade anti-criminalité, il a reconnu le vol et expliqué être venu à vélo. Il avait toutefois donné rendez-vous à une connaissance pour rentrer après son forfait. Les policiers n'avaient plus qu'à attendre ce dernier, qui est arrivé quelques minutes plus tard en voiture. Agé de 60 ans, il était originaire d'Elbeuf. Tous deux ont été ramenés à l'hôtel de police de Rouen.