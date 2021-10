Le pyromane était ivre

Il est 1h, mercredi 19 septembre lorsque la police arrive rue Guillemer à Grand-Quevilly, pour un feu de conteneur et de haie. Les pompiers sont déjà sur place et indiquent aux forces de l'ordre qu'un deuxième incendie a été signalé juste à côté, rue Franklin Roosevelt.

Sur les lieux, un témoin affirme avoir aperçu un homme à l'attitude suspecte. Agé de 27 ans, cet habitant de Saint-Etienne-du-Rouvray est rapidement retrouvé. Il titube, sent fortement l'alcool et tient des propos incohérents. Les feux qu'il a lancés ont détruit une vingtaine de mètres de haies et abîmé deux voitures. Il a été placé en cellule de dégrisement puis en garde-à-vue.