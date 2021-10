Organisé par le Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), ce concours s'adresse aux vendeurs de fruits et légumes : indépendants, super ou hypermarchés, etc. Les plus beaux étalages seront récompensés.

Le concours aura lieu du 24 septembre au 5 octobre, à Rouen et agglomération. Inscriptions auprès de Benoit Dufresne, 01.56.70.11.30 ou à dufresne@ctifl.fr