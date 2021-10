Hockey : Rouen a subi la loi d'Amiens (5-3)

A nouveau, les hockeyeurs rouennais, comme à Epinal la semaine précédente, ont fait un bien médiocre début de rencontre, se laissant distancer par les Gothiques de trois points après seulement vingt minutes de jeu. Les champions de France ont su réagir et briser la glace en seconde période pour revenir à 2-3. On se reprit à espérer dans le camp normand. Hélas, un tir excentré offrit un point de plus aux Picards à la 48e(2-4). Les Dragons marquaient à leur tour mais subirent un tir de pénalité gagnant en faveur de leurs adversaires à deux minutes de la fin : 5-3. Le score en resta là.