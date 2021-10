Il conduisait sans permis une voiture volée

Le conducteur ne portait pas de ceinture : c'est ce qui a frappé la brigade anti-criminalité lorsque les policiers l'ont vu passer au niveau du Boulevard de l'Europe, lundi 24 septembre, vers 00h30. Ils ont donc entrepris de le contrôler un peu plus loin, rue de Grammont, d'autant plus que le véhicule était signalé comme volé depuis samedi 22 septembre. L'automobiliste a tenté de leur échapper en faisant marche arrière, mais sa voiture a percuté un trottoir et s'est immobilisée. Il a alors pris la fuite en courant mais a été rattrapé un peu plus loin. Agé de 18 ans et résidant à Rouen, il a avoué ne pas être titulaire du permis de conduire.