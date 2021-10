Les basketteurs caennais rassurent contre Saint-Brieuc

Une semaine après sa lourde défaite à Vanves, il a fait preuve de maîtrise pour dominer Saint-Brieuc au Palais des Sports dans une rencontre constamment serrée. Face à ces Bretons, cela n'a rien d'une petite performance. "J'avais dit avant le match que Saint-Brieuc était une équipe surdimensionnée et je le maintiens après, indique Fabrice Calmon. Sur la longueur, ça va être un rouleau-compresseur."

"Ne pas s'enflammer"

Les Caennais y ont répondu avec leurs armes et leur coeur, eux qui savent si bien y faire dans leur antre. Rapidement passés en tête, ils ont compté jusqu'à sept longueurs d'avance dans le deuxième quart-temps pour rejoindre la mi-temps dotés d'un plus six (37-31, 20'). Saint-Brieuc a mieux entamé le troisième quart-temps puis le dernier, au point de laisser le public caennais inquiet (55-62, 34'), mais n'a pas réussi à assommer des Caennais volontaires. Les locaux se sont révélés plus forts dans le money time.

"Ça fait du bien de gagner contre une équipe favorite mais il ne faut pas s'enflammer non plus, commente Corentin Sauzeau. Ils ont pas mal déjoué, même si c'est en partie à cause de nous." Tout n'a pas été parfait dans la prestation caennaise, entre une adresse extérieure déficiente et des lancers-francs laissés en route. La marge de progression reste conséquente avant un déplacement très attendu à Ormes, samedi 6 octobre.