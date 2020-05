Dieppe. La distribution de masques de protection reportée

La ville de Dieppe, en Seine-Maritime, a mobilisé d'importants moyens humains pour organiser la distribution de masques lavables à tous les habitants. 16 000 Dieppois sont venus retirer, gratuitement, leur masque dans les quinze lieux de proximité proposés vendredi 15 et samedi 16 mai. Un effort qui s'ajoute aux 2 000 masques alternatifs fabriqués par les couturières bénévoles et remis, en priorité, aux résidents des Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et des résidences autonomie ou encore à 80 assistantes maternelles, aux commerçants de Dieppe et aux camelots des marchés.

Toutefois, en raison du retard de livraison du fournisseur, la Ville de Dieppe a été contrainte de reporter les distributions prévues les vendredi 22 et samedi 23 mai respectivement au mardi 26 mai de 14 h à 19 h et mercredi 27 mai de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h.

Ces distributions se dérouleront dans les lieux suivants :

• Gymnase Robert-Vain (Neuville)

• Salle Pierre-Curie (Vieux Neuville)

• Espace des Congrès (centre-ville)

• Salle Paul Eluard (centre-ville)

• Centre Oscar-Niemeyer (Val Druel)

• Gymnase Léon-Rogé (Janval)