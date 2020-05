Seine-Maritime. Les campings préparent juillet et août sans connaître leur date d'ouverture

En cette période de déconfinement, si les gîtes ont le droit de rouvrir, la situation est moins claire pour les campings. Ils restent pour l'heure fermés, même si certains ont rouvert partiellement, à leur clientèle "loisirs" (les propriétaires de mobile-homes), pour laquelle ils ont obtenu l'autorisation verbale des préfets. Dans tous les cas, les piscines, bars, restaurants et aires de jeux doivent rester fermés.

Pour Christophe Lelièvre, le président de la Fédération régionale de l'hôtellerie de plein air, "ouvrir pour l'Ascension ne serait pas cohérent, pour éviter le brassage". Il table plutôt sur une ouverture pour le début juin, si les conditions sanitaires le permettent. Si les campings sont fermés, les réservations, elles, sont possibles et le téléphone résonne un peu plus depuis le déconfinement et l'annonce d'Edouard Philippe sur les vacances de juillet-août. Pour l'heure, le taux de remplissage en Normandie pour juillet et août est de 35 à 40 %.

La députée Stéphanie Kerbarh s'en mêle

Face à cette situation encore obscure, Stéphanie Kerbarh, députée de Seine-Maritime, demande au gouvernement d'être plus précis : autoriser officiellement les campings figurant dans les départements verts à rouvrir leurs portes aux résidents en location à l'année et avec un protocole sanitaire défini au plus près du terrain, donner une date précise pour rouvrir au public les campings des départements verts afin d'organiser le recrutement des saisonniers et donner une date précise pour rouvrir les frontières de l'espace Schengen pour permettre aux touristes européens de pouvoir effectuer leur réservation. Certains campings normands accueillent jusqu'à 80 % de leur clientèle venant du Benelux, du Royaume uni et d'Allemagne.