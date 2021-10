La Haye. Deux jeunes manchois flashés à plus de 215km/h en Loire Atlantique

Ils avaient déjà bravé la règle des 100km en allant acheter une voiture dans le Morbihan. Quatre jeunes de la Haye dans la Manche, ont été interceptés dimanche 17 mai, près de Pontchâteau en Loire Atlantique. Ils étaient alors sur la route du retour vers la Manche avec deux voitures à 215 et 216km/h sur une route nationale. Les deux conducteurs 19 et 20 ans étaient sous permis probatoire donc limité à 100km/h. Ils n'ont plus de permis de conduire.