Economie. Aides aux entreprises : les chiffres dans la Manche

C'est l'une des mesures mises en place par l'État pour tenter de limiter les dégâts économiques provoqués par l'épidémie de coronavirus : l'autorisation pour les entreprises de recourir massivement à l'activité partielle. Deux mois après le début du confinement, les chiffres sont impressionnants. Dans un département comme la Manche, ce sont 33,6 millions d'heures de chômage partiel qui ont été demandées aux services de la DIRECCTE (Direction du travail) par près de 7 800 entreprises. Plus de la moitié des salariés manchois ont bénéficié de cette mesure selon les services de l'État, à qui le dispositif a déjà coûté 15,2 millions d'euros rien que dans ce département.

Quant au fonds de solidarité, la fameuse aide de 1 500 euros, pour les très petites entreprises et les PME qui ont perdu plus la moitié de leur chiffres d'affaires par rapprot au même mois de l'année précédente, près de 7 000 entreprises en ont bénéficié depuis deux mois. Ce sont ainsi plus de 12,5 millions d'euros qui ont été versés. Enfin, 130 millions d'euros de charge sociales ont été reportés depuis le début du confinement.