Restaurant : le Dolly’s à Caen, une adresse so british

Son agrandissement il y a un an aurait pu déstabiliser l’harmonie du lieu qui, par son fort accent britannique, a su se démarquer de la concurrence depuis des années. Il n’en fut rien. Que ce soit au niveau de la décoration ou du service, le Dolly’s invite qui s’y rend à un petit voyage outre-Manche.

Saveurs orientales

Un coup d’oeil à la carte du jour vous transporte rapidement dans un salon de thé british, à la cuisine largement inspirée par des saveurs venues d’Inde. En témoigne le bagel du jour, avec son poulet mariné à la crème, relevé aux épices korma et aux oignons, et accompagné d’une salade bio. De son côté, le crumble salé remporte un franc succès, à tel point que certains midis, dès 13h, le plat est épuisé en cuisine. A 9,50 € l’assiette, le Dollys attire et satisfait les plus réticents.

Burgers maison, fish and chips

A la lecture de la carte, les papilles saliveront certainement, d’autant plus que le contenu n’est pas mince. Burgers, croques, pommes de terre en robe des champs, fish and chips... Et si vous jugez les plats trop copieux, les Dolly’s bags vous permettront de poursuivre la dégustation à la maison. Le Dolly’s fait aussi référence en matière de petit-déjeuner et de brunch.

Pratique. 18 av. de la Libération. Tél. 02.31.94.03.29.