"Scènes de ménages" : le plein de stars le 8 octobre sur M6

De retour en septembre dernier pour une quatrième saison inédite, Scènes de ménages bousculera ses habitudes lundi 8 octobre prochain. En plus de sa diffusion habituelle à 20h05, la série trouvera sa place dans la case prime time à l'occasion d'un épisode au caractère exceptionnel.



Scènes de ménages recevra la visite d'une vingtaine de célébrités, venues fêter avec les téléspectateurs et l'équipe les trois ans de succès de la série courte.



Marion, personnage incarné par Audrey Lami, accueillera ses deux tantes, Amanda Lear et Arielle Dombasle, sa grand-mère Annie Cordy ou encore son amie Géraldine Nakkache. François Morel, Adriana Karembeu, Michèle Bernier, Guy Marchand, Bruno Solo et Bénabar apparaîtront dans des sketchs mettant en scène Liliane et José.



Les retraités Huguette et Raymond recevront Amel Bent, Jean-Paul Gaultier, Enrico Macias, Michel Galabru et Claude Gensac. Pascal Obispo, Sébastien Chabal, Pierre Palmade, Yvan Le Bolloc'h et Dany Brillant interviendront auprès du dernier couple, Emma et Fabien.