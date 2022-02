Musique. Le titre Fais le vide marque le retour de Bilal Hassani

Le phénomène Bilal Hassani est loin de s'arrêter ! Après le succès de son premier album Kingdom, le jeune Français s'est remis au travail et prépare déjà la sortie de son second opus.

Il a présenté un premier extrait jeudi 23 avril. Dans Fais le Vide, on retrouve des sonorités très funky et colorées qui vont remonter le moral de ses fans confinés. Bilal Hassani semble vouloir appuyer sur l'accélérateur et confirmer sa place dans le paysage musical français !