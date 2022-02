Caen-la-Mer. Les déchetteries rouvrent progressivement

Avec le confinement, elles avaient fermé leurs portes. La communauté urbaine de Caen-la-Mer annonce ce jeudi 23 avril que les sept déchetteries de son territoire vont progressivement rouvrir. Toutefois, "l'accueil sera réglementé et le nombre de personnes autorisées sur le site limité", précise la collectivité.

Les déchets verts d'abord

Concrètement, le dépôt de déchets verts sera possible du lundi 27 avril au samedi 2 mai dans les déchetteries de Mouen et Bretteville l'Orgueilleuse, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, sauf le jeudi matin. Ensuite, à partir du lundi 4 mai, les déchetteries de Fleury-sur-Orne, Ouistreham et Hermanville-sur-mer, en plus de Mouen et Bretteville l'Orgueilleuse, seront ouvertes aux jours et horaires d'ouverture habituels.

À partir du lundi 11 mai, l'ensemble des déchetteries seront ouvertes aux jours et horaires habituels. Comme dans tout lieu accueillant du public, le strict respect des gestes barrière est exigé.

Coordonnées complètes des déchetteries à retrouver sur le site de Caen-la-Mer.