Seine-Maritime. Réouverture des déchetteries pour les déchets verts

Les centres de recyclage de Saint-Romain-de-Colbosc et de Criquetot-l'Esneval rouvrent leurs portes à compter du lundi 27 avril, pour l'accueil exclusif des déchets verts. Ces centres de recyclage seront ouverts les lundis, mercredis, vendredis et samedis, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Tous les centres de recyclage de la communauté urbaine seront fermés les jours fériés (1er et 8 mai). Le Havre Seine Métropole assurera un contrôle aux entrées et les chargements d'autres natures se verront interdire l'accès aux installations. Pour rappel, les deux centres de recyclage du Havre et celui de Montivilliers sont déjà ouverts au public pour l'accueil des déchets verts. La collecte en porte-à-porte des biodéchets reste suspendue jusqu'à nouvel ordre.