Goderville. Réouverture de la déchetterie, sous conditions

Depuis le lundi 20 avril, la préfecture de Seine-Maritime a autorisé la réouverture des déchetteries. La Communauté de communes Campagne de Caux va autoriser l'ouverture de ses plateformes, sous certaines conditions, dans le respect des gestes barrières et du confinement.

La plateforme déchets verts (Annouville-Vimesnil) sera ouverte de 10 heures à 18 heures, du mercredi 22 au samedi 25 avril. La déchetterie de Goderville ouvrira aux professionnels ce vendredi 24 avril, de 15 heures à 18 heures.

Pour les particuliers et les professionnels

À partir de la semaine prochaine, les déchets verts ne seront acceptés que sur la plateforme d'Annouville, qui sera ouverte les mercredis, jeudis et samedis, de 9 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 18 heures, pour les particuliers et les professionnels. Les autres types de déchets seront pris en charge à la déchetterie de Goderville, qui sera ouverte en continu de 9 heures à 18 heures, les lundis, mardis et samedis, pour les particuliers et les professionnels également.

Le nombre de véhicules entrant sur le site sera limité, afin que les gestes barrières et distanciations sociales puissent être appliqués et les agents n'auront pas le droit d'aider les particuliers à décharger. Pour l'attestation de déplacement, il faut cocher la case "achats de première nécessité".