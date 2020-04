Saint-Vincent-Cramesnil. Les agriculteurs se rassemblent pour vendre leurs productions

L'agriculture face au Covid-19. Le confinement a obligé de nombreux producteurs à s'adapter. C'est le cas de la Ferme Dumesnil à Saint-Vincent-Cramesnil près de Saint-Romain-de-Colbosc. Il s'agit d'une fromagerie artisanale qui vend en partie dans sa boutique, mais pas seulement.

Au début du confinement, les ventes auprès des professionnels (restaurants, restauration collective ou marchés) se sont arrêtées. Le chiffre d'affaires a fortement chuté. Il a donc fallu s'adapter. Corinne Dumesnil ne s'est pas laissé abattre et a mis en place des actions pour retrouver les clients. L'idée est d'élargir l'offre, avec un partenariat avec la maison Argentain (maraîcher à Octeville-sur-Mer) et la ferme du Réel (volailler à Bosc-le-Hard). Un service de livraison sur les communes avoisinantes a également été mis en place. Des solutions qui ont fonctionné. Et en cette période de crise sanitaire, Corinne Dumesnil n'a pas oublié la solidarité. Elle s'est jointe à l'initiative du Donjon d'Etretat pour distribuer des repas aux soignants de l'HPE et de l'hôpital Monod.