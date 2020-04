Normandie. Football amateur : championnats arrêtés, montées et descentes actées officiellement

Le communiqué de la FFF

"La FFF a étudié l'ensemble des informations sur l'évolution de la situation sanitaire pour statuer sur le devenir des championnats amateurs. Nous devons aujourd'hui nous résoudre à constater que, au regard des conditions nécessaires pour vaincre le coronavirus, ce souhait devient irréalisable pour la quasi-totalité de nos compétitions. Aussi, le Comité Exécutif de la FFF a-t-il décidé de l'arrêt définitif des compétitions de Ligues, de Districts, des championnats nationaux de jeunes (féminins et masculins), des championnats nationaux futsal, du National 3, du National 2 et de la D2 féminine."

Pour les compétitions fédérales

Pour les compétitions nationales (hors N1 et D1 féminine), le mode de fixation des classements sera identique à celui qui a été arrêté pour les championnats de Ligues et de Districts. Les montées et les descentes seront décidées selon les règlements habituels de chacune des compétitions concernées. Une solution spécifique sera également mise en place pour les championnats nationaux se terminant par une phase d'accession/relégation.

Pour les Ligues et Districts

– arrêt des compétitions à la date du vendredi 13 mars (date de suspension des compétitions), quel que soit le nombre de matchs joués ;

– fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués afin de neutraliser l'effet des matchs reportés ;

– départage des clubs à égalité en fonction du règlement de la compétition concernée. Si le règlement de la compétition est inopérant ou ne permet pas le départage, application de critères fixés par la Fédération ;

– limitation du nombre de descentes à une par poule, en cohérence avec la disposition réglementaire prévoyant l'impossibilité de repêchage du dernier quelles que soient les circonstances ;

– fixation du nombre de montées en fonction des règlements prévalant pour la compétition concernée ;

– le dimensionnement des poules sera limité à 14 équipes au maximum.

La situation en Normandie

National 1 : reprise éventuelle toujours à l'étude.

National 2 : compétition arrêtée, aucun changement, calculs des classements au ratio, règlement de la saison en cours appliqué.

National 3 : compétition arrêtée, aucun changement, calculs des classements au ratio, règlement de la saison en cours appliqué.

Régional 1 [2 montées/2 descentes] : compétition arrêtée, calcul au ratio, une montée (champion du groupe A et champion du groupe B) et une descente (le dernier).

Régional 2 [4 montées/ 4 descentes] : compétition arrêtée, calcul au ratio, une montée (champion de chaque groupe x4) et une descente (le dernier de chaque groupe x4).

Régional 3 [10 montées / 10 descentes] : compétition arrêtée, calcul au ratio, une montée (champion de chaque groupe x10) et une descente (le dernier de chaque groupe x10).

Division 1 de District [20 montées en Ligue] : compétition arrêtée, calcul au ratio.