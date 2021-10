Quarante disciplines réunies dans un seul espace : c’est le principe de cette fête du sport organisée par le Comité olympique et sportif du Calvados, qui aura lieu pour la première fois au stade Hélitas, samedi 15 et dimanche 16 septembre.

Retrouvez les éternels football, athlétisme et tennis de table, et frottez-vous aux plus insolites twirling-bâton, football américain ou gymnastique volontaire... Suivez les démonstrations, et osez vous tester !