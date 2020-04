Fécamp. Familles fragiles : comment faire face au budget alimentation ?

Le confinement bouleverse le quotidien, notamment celui des repas. Il faut faire à manger pour les enfants matin, midi et soir. Pour certaines familles, ce coût alimentation vient mettre à mal le budget. Stéphanie Kerbarh, députée LREM du canton de Fécamp, s'en inquiète. L'élue souhaite que les familles bénéficiant d'un tarif social à la cantine puissent obtenir une aide alimentaire, le temps du confinement. "Pendant le confinement, le budget alimentation augmente de façon significative. Ça peut créer des difficultés." La députée souhaite ouvrir des discussions avec les différents maires de sa circonscription et travaille en étroite collaboration avec les associations, Restos du cœur, Banque alimentaire et Secours populaire.