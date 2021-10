Du maïs déversé devant la préfecture de l'Orne

A l'occasion du passage de la "Good Food March", qui achèvera son périple à Bruxelles, la Confédération Paysanne est aller arracher le maïs chez un gros exploitant.

"Halte à l'agrandissement abusif", c'est le mot d'ordre du syndicat agricole, qui dénonce le fait que les gros exploitants rachetent à bon prix toutes les exploitations qui sont à vendre. Alors que dans le même temps, les "petits" ont de plus en plus de mal à pérenniser leurs exploitations et les jeunes ne peuvent pas s'installer.

Demain, la "Good Food March" fera étape dans la Manche (à la pointe du Groin du sud), jeudi dans le Calvados, et vendredi dans le département de l'Eure.

Ecoutez ci-dessosus Laurent Leray, élu national à la Confédération Paysanne :