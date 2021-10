EELV à Nonant le Pin: Laurent Beauvais justifie son absence

Le président de la région Basse Normandie, Laurent Beauvais (PS) préfère-t-il le foot au cheval? Ou préfère-t-il plus simplement ne pas s'afficher au côté d'élus EELV en quête de médiatisation? Toujours est-il qu'il n'est pas, ce matin, aux côtés de Jean-Vincent Placé, président du groupe EELV au Sénat, venu soutenir le monde du cheval, en lutte contre le centre d'enfouissement de GDE à Nonant le Pin. A moins que "les carottes ne soient cuites", et qu'il ne soit trop tard pour perdre du temps et de l'énergie dans un combat qui serait devenu d'arrière-garde?