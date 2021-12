La justice répond ainsi favorablement à la demande formulée en référé par les opposants à l'ouverture de ce site, qui avaient réclamé une étude hydrogéologique indépendante pour connaître l'état réel du sous-sol, sous le site d'enfouissement. L'étude fournie par GDE est en effet en opposition avec une autre étude, effectuée par un autre hydrogéologue, Pierre de Brétizel, mandaté par les opposants...

Les opposant à GDE avaient également déposé un second référé, pour obtenir un "état zéro" hydraulique et de l'air, autour du site d'enfouissement, avant l'ouverture de celui-ci; sorte de référence pour pouvoir mesurer plus tard, les conséquences d'une éventuelle pollution.

Le préfet de l'Orne avait diligenté un déclinatoire de compétence, estimant que seul le tribunal administratif, jusqu'ici favorable à GDE, est seul compétent sur ce dossier. Le représentant de l'Etat avait été débouté début juillet.

C'est la 1ère fois que la justice va dans le sens des opposants à GDE, en accordant 2 expertises judiciaires, sur chacune des demandes des opposants au centre d'enfuissement.

La réaction de Noëlle Sandoz, leur présidente :

GDE : le tribunal de grande instance d'Argentan ordonne 2 expertises Impossible de lire le son.

Laurence Berton Rousseau, l'experte indépendante parisienne désignée par le tribunal d'Argentan, aura 5 mois pour rendre ses conclusions. Elle pourra se faire épauler, notamment par des vétérinaires.