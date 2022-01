Coronavirus. Les salles de sport s'adaptent : un cours en direct de votre salon

Chaque jour pendant une semaine, l'un des neuf coachs sportifs du groupe Vital et Planet Forme d'Ifs et de Mondeville près de Caen va proposer un cours de sport en visioconférence. Le principe est simple : il suffit de se connecter sur leur page Facebook, avoir un salon ou une terrasse assez grands et hop c'est parti pour une remise en forme ! Du renforcement musculaire au yoga en passant par du cardio, "on peut faire énormément d'exercices sans matériel", indique Romual Lafite, le gérant du club. Il suffit d'un tapis et d'une bouteille d'eau. Ça va leur offrir une petite parenthèse dans cette période inédite." Lors du premier cours mardi 17, plus de 3 000 personnes ont suivi la vidéo. "Les gens vont moins bouger. Faire une activité physique va permettre d'anticiper la reprise du sport en plus de leur offrir du bien-être", ajoute-t-il. Quid de l'abonnement ? "ils seront reportés au prorata des jours d'arrêt s'ils ont payé au comptant", assure le responsable. Pour les clients en prélèvement automatique, l'affaire s'annonce plus complexe mais le gérant assure trouver une solution.

Romuald Lafite propose des cours en direct de son salon Impossible de lire le son.