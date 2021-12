Baie de Seine. Fermeture anticipée de la pêche à la coquille Saint-Jacques

La crise du coronavirus est une situation inédite pour beaucoup de secteur, y compris la filière des produits de la mer. "Lundi 16 mars, les ventes ont été extrêmement difficiles. Une partie du tonnage a dû être congelée" indique Dimitri Rogoff, président du comité régional des pêches de Normandie. Conséquence de cette situation : le gisement de la baie de Seine a fermé dès hier pour la pêche à la coquille Saint-Jacques, avec quelques jours d'avance. Ceux du nord et de l'ouest Cotentin sont suspendus. La pêche reste possible au large, à plus de 12 milles des côtes normandes, une zone qui ferme habituellement le 15 mai.

"À cette saison, nous vendons à l'export vers l'Italie et l'Espagne, mais ces deux marchés sont complètement fermés" poursuit Dimitri Rogoff. La filière est aussi impactée par la fermeture des restaurants : "le commerce traditionnel et les grandes surfaces ne représentent pas assez de volume pour tout écouler. Et puis, nous traversons une crise. En ce moment, il se vendra plus facilement des pâtes que des coquilles Saint-Jacques, malheureusement".