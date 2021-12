Caen. Coronavirus : le championnat d'Europe de Maxime Beaussire reporté

Le communiqué de presse envoyé le lundi 9 mars par l'entourage du boxeur normand Maxime Beaussire est limpide.

"Pour répondre aux directives du gouvernement, nous sommes contraints de reporter la tenue du gala de boxe du 21 mars, qui devait voir Maxime Beaussire disputer le titre de Champion d'Europe, au Palais des sports de Caen. La Team Beaussire et le promoteur de Maxime, Gérard Teysseron, sont en train d'organiser le report de ce combat à Caen. Cette date vous sera communiquée dès son officialisation." Une annonce qui tombe, alors que "Le Conquérant" se prépare pour ce rendez-vous sportif depuis presque trois mois. "Je suis forcément déçu. Je vais me reposer un peu avant de repartir à fond dans la préparation. Je sais que toute l'équipe autour de moi fait un gros travail. Lorsqu'on aura la date du report, ce sera plus simple pour moi de retourner à l'entraînement dans le but d'être au top le jour J."

Maxime Beaussire n'est pas démoralisé Impossible de lire le son.

Avis aux spectateurs, les billets déjà vendus seront valables pour la date de report.