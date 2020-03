Football. Le mois de mars crucial pour l'US Avranches Mont-Saint-Michel

L'US Avranches Mont-Saint-Michel se déplace à Béziers pour le compte de la 25e journée de National, ce vendredi 6 mars à 20 heures. C'est le début d'un mois de mars chargé, qui verra l'équipe manchoise disputer cinq rencontres de championnat, dont trois face à des mal classés (Béziers, Bastia Borgo et Toulon). Avant le début de ce marathon, les hommes de Fréderic Reculeau, absent à Béziers car malade, ne comptent qu'un point de retard sur Boulogne, 3e, et un match de plus à jouer, celui contre Bastia Borgo, reporté au mardi 17 mars. À la fin du mois, il ne restera, si tout va bien, que six matchs à jouer. Si le club négocie bien ce mois de mars, il pourrait se trouver dans une position idéale à l'approche de ce sprint final vers la Ligue 2.