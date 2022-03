Foot: résultat et programme

Sport avec du Football. Le Stade Malberbe de Caen se déplaçait à Ajaccio vendredi 19 février. Et le leader du championnat de Ligue 2 s'est fait corrigé par les corses. Une défaite 2-0 pour les hommes de Franck Dumas. Brest n'est qu'à deux points du leader caennais... Et puis côté CFA, l'US Avranches et l'AS Cherbourg retrouvent les terrains ce samedi 20 février en fin d'après-midi. Les Avranchinais reçoivent Quevilly à 18h et les bleus de l'AS Cherbourg se déplacent à Carquefou. Coup d'envoi à 18h30.

