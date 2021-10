Johnny Hallyday sur Twitter

En une heure, l'artiste de 69 ans comptait 800 abonnés.

La nouvelle s'est répendue à la vitesse du... rock sur la toile. Ce mardi 4 septembre Johnny Hallyday compte déjà 2970 abonnés.

Ses fans "hallucines". Ils peuvent converser avec leur idole en direct et en toute simplicité. A Floriane qui lui indique que c'est "un pur bonheur de le retrouver ici", il répond "Merci Floriane je débarque sur Twitter c'est cool".

La chanteur, lui, s'est abonné à 105 comptes, dont celui de Yoko Ono, Lenny Kravitz, de son manager Sébastien Farran, de la directrice générale de sa maison disque Warner Rose Hélène Chassagne et de l'auteur-compositeur John Mamann,Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, de la productrice et distributrice Michèle Halberstadt, Sylvie Testud... et bien sûr celui de sa femme Laeticia.

Le compte twitter de Johnny est ICI

En attendant de retrouver ses musiciens, Johnny Hallyday Twitte !

ci-dessous la photo de profil du compte twitter de Johnny Hallyday