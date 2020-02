Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen démarrent leurs play-offs contre Gap

Victorieux pour leur 44e et dernier match de saison régulière face aux leaders les Brûleurs de Loups de Grenoble aux tirs au but (4-3), les Dragons de Rouen ont assuré la 2e place du classement et affrontent donc le 7e de ce classement, à savoir les Rapaces de Gap pour la première série des play-offs. Alors que les matches 1 et 2 ont eu lieu sur l'île Lacroix en début de semaine, les matches 3 et 4 auront lieu sur la glace des Gapençais, vendredi 28 et samedi 29 février. Au bilan entre les deux équipes, les Rapaces s'étaient imposés 3-2 lorsque Rouen était dans le dur au mois d'octobre mais par la suite, les Jaunes et Noirs ont remporté les trois autres matches (3-2, 4-1 et 6-1). "C'était une bonne répétition pour se mettre dans le rythme des play-offs, on avait à cœur de conserver la 2e place et maintenant on a une bonne semaine qui nous arrive. On joue quatre matches en quatre jours, c'est très condensé. En play-offs il faudra être plus discipliné, ça peut être très dangereux si on continue de prendre des pénalités comme ça avec la fatigue qui s'accumule" prévient Fabrice Lhenry, le coach rouennais.