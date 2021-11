Formule 1. Pierre Gasly et Esteban Ocon découvrent leurs voitures 

La saison de Formule 1 va bientôt démarrer pour les deux pilotes Normands Pierre Gasly et Esteban Ocon qui ont réalisé les premiers essais sur le circuit de Barcelone. Gasly a testé sa toute nouvelle AlphaTauri : "l'après-midi a été très positif. J'ai un peu plus roulé dans la voiture et nous avons fait des essais de tous types" a dit le Rouennais, "nous avons pu faire notre programme sur les relais longs malgré un petit retard en fin de journée". Du côté d'Ocon, les sensations sont encore meilleures avec le 3e meilleur temps avec sa Renault de toutes les écuries sur le week-end : "la voiture, c'est un cran bien mieux depuis l'année dernière. C'est une meilleure voiture, et c'est clairement la meilleure que j'aie jamais pilotée". Vivement la suite !