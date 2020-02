Le Havre. Incendies suspects dans des immeubles désaffectés de "Chicago"

Le feu s'est déclaré lundi 17 février peu avant 17 h 30. Les pompiers sont intervenus pour un incendie dans un appartement d'une tour de neuf étages, rue de la Vallée au Havre. Il s'agit de l'un des immeubles de "Chicago". L'ensemble est pourtant désaffecté. Les flammes ont détruit deux appartements dans cette tour.

Un feu s'est aussi déclaré dans un autre immeuble voisin de treize étages. Il n'y a pas eu de blessé et les pompiers n'ont aperçu personne dans les immeubles. Pour autant, ces incendies sont considérés comme suspects. Il n'y a théoriquement plus d'occupant dans ces tours murées et vouées à la destruction. Les pompiers ont engagé 16 engins et 39 soldats du feu pour venir à bout des flammes.