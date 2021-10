Course-poursuite : elle les mène en prison

Vers 4 heures du matin, à bord d’un véhicule, leur chemin croise sur un parking celui d’une patrouille de police qui entreprend, gyrophare à l’appui, de les contrôler. Au lieu d’obtempérer, le conducteur K.K, 31 ans, remet la voiture en marche et part en trombe. Périphérique de Caen, Giberville, Démouville, Sannerville, Touffréville, et Cuverville, déserts à cette heure, sont traversés à plus de 100 km/h, sans respect, ni des feux, ni des panneaux.

Une deuxième patrouille appelée en renfort lance une herse, se fait foncer dessus. Finalement, l’auto ne s’arrête que plusieurs centaines de mètres plus loin, sur les jantes. L’interpellation du conducteur et du passager à l’avant est qualifié par la police de "musclée". Un troisième individu, présent dans le véhicule, est parvenu à s’enfuir. Pour ces faits, les deux K. sont présentés à la justice, en comparution immédiate, vendredi 24 août.

17 mois sous les verrous

Les deux prévenus ont un passé judiciaire. Durant le rodéo, une bouteille et un paquet ont été jetés à l’extérieur de la voiture. Les chiens spécialisés dans la détection de produits stupéfiants ont "marqué" la boîte à gants et le coffre. Mais, aucune drogue n’est retrouvée. K.B, 31 ans, a finalement été condamné à deux mois d’emprisonnement sans maintien en détention. Il indemnisera de 600 euros un policier qu’il a blessé.

Le conducteur, K.K, 32 ans, sous traitement de substitution au subutex depuis cinq ans, est lui directement parti en prison purger une peine de 10 mois ferme auxquels s’ajouteront les 7 mois de sursis antérieurs. Il indemnisera les trois policiers qu’il a blessés de 1 300 €. Son permis de conduire est annulé, et il ne pourra pas le repasser avant un an.