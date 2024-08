Caen. Il frappe sa femme car elle rentre avec du retard, le mari relaxé

Le couple est marié depuis 2008 et a deux enfants. Originaires d'Algérie, ils arrivent en France, à Caen, en août 2023 à l'initiative de l'épouse, qui avait trouvé un emploi. Son mari, chef d'entreprise dans son pays, l'a suivie, mais étant en situation irrégulière, il ne peut pas travailler. Cela devrait changer, car un regroupement familial devait être demandé à la fin du mois.

Une gifle car elle a du retard

Le 16 septembre 2023, la femme rentre de son travail avec du retard car elle s'investit beaucoup dans son poste. Son mari, inquiet, l'attend en bas de l'immeuble. Dans leur appartement, une dispute éclate, il lui reproche son retard et de ne pas avoir fait les valises parce qu'ils partent le lendemain en vacances. Il lui attrape le bras, elle se protège le visage, s'affaisse, et il la gifle. Entendant les cris, les enfants sont partis dans leur chambre.

Une plainte est déposée. A la barre au tribunal de Caen le mardi 13 août, le prévenu de 44 ans dit qu'il regrette ce geste. Il précise qu'il ne voulait pas lui faire mal, mais comme elle tombait, il l'a retenue et la gifle est partie toute seule. La présidente lui demande : "Avez-vous pensé à ce qu'ont ressenti vos enfants, et comment voyez-vous l'avenir ?" Il répond : "J'ai beaucoup réfléchi et maintenant, je ne veux que le bonheur de ma femme et mes enfants."

La relaxe ?

Interrogée, l'épouse confirme que son mari a bien changé. Elle souhaite donner une deuxième chance à leur couple. Le procureur reconnaît que l'homme arrive à l'audience avec un esprit positif, mais explique que les enfants disent que leur père criait beaucoup sur leur mère, surtout quand il avait bu. Il demande de la prison avec sursis probatoire. L'avocate de la défense explique qu'il y a eu un problème de compréhension. Son client a voulu retenir son épouse qui tombait.

La cour est convaincue, puisque le prévenu est relaxé.