Caen. Elle retrouve sa voiture rayée et accuse un homme de 28 ans

Un homme de 28 ans était entendu au tribunal de Caen jeudi 14 novembre, accusé d'avoir rayé une voiture. Les faits datent du 27 août 2022, à la suite d'un dépôt de plainte au commissariat de Caen. Une femme a expliqué aux policiers avoir retrouvé des éraflures sur la carrosserie de son véhicule, garé juste devant chez elle. Stationnée à côté, une autre voiture présentait également des rayures. Elle en a donc conclu que c'est le conducteur de cette auto qui avait occasionné les dégâts. Le lendemain, ladite voiture était partie.

Sa voiture était déjà rayée

Le jeune homme propriétaire du véhicule affirme quant à lui que ce ne peut pas être lui. Il est interne en médecine et, ce soir-là, il n'a pas pris sa voiture. Ses horaires de travail sont incompatibles avec les dires de la victime.

Au tribunal, il explique encore qu'il possède une Renault Mégane donnée par sa grand-mère. Il confirme que ce véhicule a des rayures. "Elle était déjà comme ça quand je l'ai reçue. Elle n'était pas neuve. Les marques sur la carrosserie ne me gênaient pas et je n'ai fait aucune réparation. Il n'y a aucun délit de fuite. Ma voiture est restée sur le parking toute la nuit et je l'ai reprise le lendemain matin pour partir travailler."

La procureure explique que le délit de fuite ne peut pas être retenu puisqu'il n'y a aucun témoin des infractions déclarées par la voisine, aucun élément pour confirmer ses affirmations. Le mis en cause insiste sur la présence de rayures sur sa voiture, cela avant même que sa grand-mère lui en fasse cadeau.

La relaxe est confirmée

La procureure demande donc la relaxe du prévenu. Après délibéré, la cour le relaxe au bénéfice du doute, car les faits ne sont pas vérifiables. La présidente conseille cependant au jeune homme d'être prudent à l'avenir.