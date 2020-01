Saint-Lô. La culture pour tous dans les collèges

Une rencontre entre les acteurs de la culture, du patrimoine, et les acteurs de l'éducation dans les collèges s'est déroulée ce mercredi 29 janvier au Conseil départemental à Saint-Lô. Une volonté pour le Département de développer l'accès à la culture pour tous et de sensibiliser les collégiens à différents univers artistiques : arts visuels, vivants, littérature, patrimoine ou scientifique. Pour répondre aux parcours d'éducation artistique et culturel, un vrai plus pour les élèves, selon Isabelle Dandine principal du collège Jacques-Prévert à Coutances.

La culture doit pouvoir venir dans les établissements, y compris sur les plus petits territoires ruraux. Samuel Lautru est principal du collège de Ducey dans le sud-Manche, il accueille 309 élèves cette année.

La culture doit permettre de porter des projets en commun selon David Fiau-Chainois, professeur d'éducation musicale au collège Grémillon à Saint-Clair-sur-L'Elle.

Une centaine de structures culturelles et artistiques du département et plus de 80 acteurs de l'éducation participaient à ce forum.