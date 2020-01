Football (Ligue 2). Vainqueur de Troyes, le HAC réintègre le top 5

Le match

Plus d'un mois après sa dernière apparition au Stade Océane (1-1 face à Chambly) et deux semaines après son succès à Niort (0-1), le HAC retrouvait enfin la compétition avec la réception de Troyes, le lundi 27 janvier. Les Ciel et Marine attaquaient là une série de quatre matchs en douze jours déterminante pour la suite de leur saison. Face à un concurrent direct pour une place dans le top 5, les Havrais rentraient dans la partie timidement. Les Troyens allumaient la première mèche par Kouame, dont la frappe filait de peu au-dessus (5e). Gorgelin devait ensuite se coucher pour stopper la tentative de Pintor (9e), puis se détendre pour détourner celle de Barthelmé (20e).

Mais c'est le HAC qui faisait mouche sur sa première véritable occasion. Un but signé Bese, parfaitement décalé par Fontaine, crédité de sa 7e passe décisive de la saison et désormais seul en tête du classement des passeurs (1-0, 22e). Dominateurs, les Aubois étaient tout près d'égaliser, mais la tentative de Kouame, déviée au passage, venait s'écraser sur la transversale (37e).

Dès le retour des vestiaires, le rythme montait d'un cran. Après un débordement de Fontaine, suivi d'un centre en retrait, Kadewere ratait la balle de break en écrasant un peu trop sa frappe (48e). Troyes répliquait aussitôt par Bedia, dont le coup de tête était magistralement détourné par Gorgelin (51e). Après une tentative hors cadre de Bese (56e), omniprésent dans son couloir droit, la pression retombait quelque peu. Jusqu'à ce gros frisson, sur ce corner de Barthelmé repris de la tête par Mambo. Le ballon frôlait le montant droit de Gorgelin (78e). Les Troyens faisaient le forcing en fin de match. Mais ni la frappe de Tardieu stoppée par Gorgelin (87e), ni le coup franc de Chambost dévié par le mur (89e), ni, surtout le but contre son camp de Bese invalidé pour une position de hors-jeu (90e+1) ne modifiaient la donne. Le HAC tenait bon jusqu'au bout, décrochant ainsi son neuvième succès de la saison. Précieux avant d'accueillir Lens, le vendredi 31 janvier.

Le but

22e : Fontaine décale Bese, qui décoche une frappe croisée dans le petit filet intérieur droit de Gallon.

HAC - Troyes : 1-0

La fiche

Arbitre : M. Palhies - Spectateurs : 6 053

But HAC : Bese (22e) - Avertissements HAC : Fontaine (43e), Gueye (59e) ; Troyes : El Hajjam (21e), Barthelmé (45e), Kouamé (54e), Tardieu (57e)