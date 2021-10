Parcours sportifs : une rentrée en pleine santé

Plusieurs parcours sportifs, ou santé, sont à disposition dans l’agglomération :

La Prairie

Après un footing, une séance de stretching permet un renforcement musculaire en profondeur. Le long de la Prairie, la mairie met à disposition plusieurs machines pour travailler abdominaux et biceps.

Les Belles-Portes

Dans le parc d’Hérouville-, jeunes et moins jeunes viennent profiter des ateliers et autres cours en plein-air dans une ambiance très familiale.

La forêt d’Ifs

La verdure est propice au bien-être. Au sein des 32 hectares de chênes et hêtres, la forêt d’Ifs offre sentiers cyclo-pédestres et éléments sportifs plus techniques.

Le parc de la Fossette

Une bonne dose d’air pur pour recharger les batteries, c’est ce que permet une escapade dans le parc situé à la Folie-Couvrechef.