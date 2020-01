Musique. Eminem dévoile un album surprise et un nouveau clip très politique

Personne ne l'attendait, mais il est de retour ! Le rappeur américain, connu grâce à ses chansons cultes comme Lose yourself, Without me ou encore Till I collapse, a dévoilé le vendredi 17 janvier un nouvel album, intitulé Music to be murdered by, deux ans après son dernier opus. Parmi les 20 nouveaux titres, des collaborations avec le Britannique Ed Sheeran ou encore le rappeur Juice Wrld (décédé en décembre dernier). Eminem a profité de la sortie de son album pour mettre en ligne le clip de l'un de ses nouveaux titres : Darkness. Dans ce titre très politique, qui a utilisé comme sample The sound of silence de Simon & Garfunkel, le rappeur de 47 ans prêche contre les armes à feu et évoque les tueries de masse du point de vue d'un tireur.

Dans le clip, Eminem fait clairement allusion à la fusillade de Las Vegas du 1er octobre 2017 où, pendant un festival de musique country en plein air, Stephen Paddock, résident du Nevada de 64 ans, a tiré sur les festivaliers depuis une chambre de l'hôtel Mandalay Bay avant de se donner la mort. Ce drame avait coûté la vie à 58 personnes et fait au moins 527 blessés. Le clip s'achève sur une minute d'images percutantes, diffusées sur plusieurs écrans de télé, revenant sur les différents drames similaires qui ont eu lieu aux États-Unis ces dernières années. Il appelle, en filigrane, à contrôler la légalisation du port d'armes et à s'opposer au gouvernement américain de Donald Trump.