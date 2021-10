Rouen. Prison ferme pour violences conjugales devant un enfant mineur

C'est un voisin du couple qui appelle la police à leur domicile, à Duclair, le 18 juillet 2019. La victime, compagne du prévenu, évoque des difficultés financières au sein du ménage et sa décision de faire ses valises et quitter le domicile en compagnie de sa fille. Mais son compagnon, furieux, la roue de coups en la traînant par les cheveux, devant l'enfant mineure de la victime. Entendu par les policiers, il confirme les problèmes financiers et les reproches de sa compagne quant à sa consommation de produits stupéfiants. L'enfant mineure, entendue également, confirme les faits. Un certificat médical confirme des troubles psychologiques et du sommeil chez la victime. Au casier judiciaire du prévenu, 22 condamnations sont portées pour vols et violences qui ont déjà valu au prévenu d'être incarcéré. Pour le ministère public, la multiplicité des délits de même nature "engage totalement la responsabilité du prévenu". À l'audience du vendredi 17 janvier 2020, le tribunal condamne Grégory Mansri, 38 ans, à une peine de six mois de prison ferme.