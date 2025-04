Évreux. Un homme condamné pour des violences sur son enfant et son ex-conjointe, qui s'est suicidée

Un quinquagénaire a été condamné jeudi 24 avril par le tribunal judiciaire d'Evreux à 24 mois de prison avec sursis et obligation de soins pour violences envers son enfant et son ex-conjointe qui s'était suicidée en 2023 près de Conches-en-Ouche.

La femme avait mis fin à ses jours le 22 juin 2023 après 15 ans de vie commune où elle se sentait "piégée". Le délit de "suicide forcé" n'a toutefois pas été retenu par le parquet. "Le lien de causalité doit être certain et direct entre le harcèlement et le suicide", a expliqué durant l'audience Théo Touzeau, le substitut du procureur de la république d'Evreux.

Le doute profite à l'accusé

Depuis 2020, le délit de suicide forcé punit de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le harcèlement par conjoint ou ex-conjoint ayant conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. "Dans ce cas, il y avait un doute et il profite au prévenu, c'est pourquoi le ministère public n'a pas retenu le harcèlement ayant conduit au suicide, qui est d'origine multifactorielle", avait poursuivi le parquetier, "ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas répondre des violences qui sont avérées dans ce dossier".

Pour Audrey Chefneux, avocate de la sœur et de la mère de la victime, les violences psychologiques subies en permanence, et physiques parfois, de "l'homme de sa vie" avaient "éteint" la victime : "Pourquoi il ne part pas ? Cette domination, ce sentiment de toute-puissance, ça le valorise. Elle n'était pas dépressive. Il l'a éteinte", a-t-elle plaidé. "Elle a été brisée dans son estime d'elle-même par un homme qui lui disait qu'elle était un sac à merde, elle a été rabaissée, dénigrée, violentée sous les yeux de son enfant", a insisté Audrey Chefneux.