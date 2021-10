Le Havre. Municipales. Socialistes et écologistes main dans la main

Le rose et le vert vont-ils bien ensemble ? Au Havre, Matthieu Brasse, conseiller municipal et communautaire socialiste, et Alexis Deck, également conseiller municipal et communautaire, mais écologiste, se sont mis d'accord et feront liste commune pour les élections municipales de mars 2020. La tête de liste sera Alexis Deck. C'est officiel depuis la mi-janvier. "On travaille depuis plus d'un an à l'élaboration d'un programme municipal. Programme que l'on a ensuite adressé aux principales formations politiques et aux candidats à l'élection municipale, avec la volonté de pouvoir s'entendre pour une vision commune quant au scrutin de mars. On a échangé avec les uns et les autres. Les choses sont claires et cohérentes avec Europe Écologie les verts. C'est sur cette base de propositions et de valeurs communes que nous partons à l'élection municipale du Havre, ensemble : PS, EELV, radicaux de gauche et sans doute bien d'autres encore", explique Matthieu Brasse.

L'accent sur les problématiques de santé

Il n'y aura pas de grande union de la gauche avec le député communiste Jean-Paul Lecoq. Ils ne se retrouvaient pas sur plusieurs points. "Ce n'est pas un échec. Vous m'auriez posé la question l'an passé, je vous aurais dit que c'était un échec. Alors, je suis prudent sur ce que je vais dire. Mais, a priori, le Rassemblement national ne sera pas présent à l'élection municipale du Havre. Le fait d'avoir des listes différentes doit permettre aux votants de ne pas s'exprimer en opposition ou pour faire barrage, mais d'effectuer un vote avec lequel ils sont en adhésion." Cette liste commune présentera dans les prochaines semaines plus de 70 propositions, notamment sur les problématiques de santé. "On veut installer des maisons médicales pour attirer et accueillir des médecins. L'idée serait de les salarier", détaille Matthieu Brasse.