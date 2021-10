L'éphéméride du dimanche 19 août 2012

Voici l'éphéméride du dimanche 19 août



DIMANCHE 19 AOUT 2012

---------------------



232e jour de l'année



SAINT-JEAN-EUDES

Grand missionnaire, orateur-né, il fonda au XVIIe siècle la "Congrégation de Jésus et Marie" et "l'Institut Notre-Dame de Charité"

Les Jean-Eudes sont courageux et pragmatiques

Couleur : le jaune

Chiffre : le 3



QUELQUES 19 AOUT

----------------



1662 : mort du mathématicien, physicien et philosophe français Blaise Pascal

1929 : mort du chorégraphe Serge de Diaghilev, créateur des ballets russes

1936 : mort du poète espagnol Federico Garcia Lorca

1942 : "opération Jubilee", tentative de débarquement allié à Dieppe (soldats canadiens et anglais)

1946 : naissance de Bill Clinton, ancien président des Etats-Unis

1977 : mort de l'acteur américain Groucho Marx

1991 : putsch en URSS contre Gorbatchev qui échoue le 21 août

2003 : attentat contre le siège de l'ONU à Bagdad: 22 morts dont Sergio Vieira de Mello, représentant spécial de l'ONU en Irak



Le soleil se lève deux minutes plus tard à 06H51 et se couche une minute plus tôt à 20H57

Le dicton: "En août, quand l'hirondelle rase terre, adieu la poussière"