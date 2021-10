Météo, chaleur : conseils pour rester au frais

- Fermer les fenêtres et les volets en journée : l'agence de l'environnement recommande au public de penser à fermer, en journée, ses volets et, par la même occasion, les fenêtres. Ces deux pratiques limitent l'entrée de la chaleur dans le domicile.



- Ouvrir les fenêtres la nuit et créer des courants d'air : inversement, il est astucieux de profiter des températures plus basses de la soirée pour rafraîchir l'air intérieur de son logement. L'Ademe suggère aux Français de créer des courants d'air la nuit, dans les pièces où personne ne dort.



- Eteindre les appareils électriques qui ne fonctionnent pas : pour éviter de créer une chaleur superflue, il convient d'éteindre tous les appareils électriques qui ne fonctionnent pas. Les laisser en veille provoque une augmentation de chaleur à l'intérieur. L'Ademe conseille également d'éviter, dans la mesure du possible, d'utiliser les appareils de cuisson, notamment le four.



- Préférer les ampoules basse consommation : s'il faut allumer la lumière, l'agence de l'environnement rappelle qu'il est préférable d'utiliser des ampoules basse consommation d'énergie, qui émettent peu de chaleur et ont une durée de vie plus longue. A contrario, les lampes halogènes sont à proscrire en période de forte chaleur, car elles chauffent beaucoup.



- Pour les adeptes des climatiseurs : l'Ademe recommande de faire installer un climatiseur performant (classe A de l'étiquette énergie) et bénéficiant de la marque Eurovent (marquage garantissant que les performances de l'appareil sont conformes aux valeurs annoncées par les fabricants). Elle déconseille l'utilisation de ces appareils en cas de chaleur modérée car ils accroissent la consommation d'électricité de quelques 500 kWh par an et par logement et augmentent la facture d'électricité d'environ 10%. Les climatiseurs mobiles sont à éviter car pour fonctionner, ils nécessitent une sortie de gaine, souvent une fenêtre ou une porte entrouverte laissant pénétrer la chaleur.



- Les conseils d'aménagement à long terme : préférer des couleurs claires aux murs, fenêtres et volets. Planter des arbres à feuilles caduques devant les fenêtres au sud et à l'ouest. L'hiver, la lumière entrera dans le logement, car ils perdront leurs feuilles et l'été, ils bloqueront les rayons du soleil. Isoler le toit et les murs extérieurs tout en limitant la surface bétonnée et utiliser des végétaux secs pour faire de l'ombre, comme des rideaux de canisses ou de bambous. Enfin, installer des stores ou des volets extérieurs.